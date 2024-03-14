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Медики и спасатели вылетели к месту крушения вертолета в Магаданской области

Медики и спасатели вылетели к месту крушения вертолета на Колыме для эвакуации пострадавших, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале"На место ЧП с вертолетом а/к "Дальнереченск Авиа" в Северо-Эвенский округ направлены спасательная группа и медики", – сказал Носов.

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