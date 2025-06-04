Hongqi представил в Москве новый лифтбэк H6 за 3,9 млн рублей

В Москве состоялась премьера нового лифтбека Hongqi H6, сообщает Telegram-канал No Limits. "Самостоятельной моделью его нельзя назвать, скорее - это ответвление от седана H5 второго поколения, на родине машина продается с 2023 года.
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