Четыре человека пострадали при столкновении грузовика с автобусом в Кузбассе

Вечером 21 июля на 320-м километре дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга» в Кемеровском муниципальном округе около села Берёзово произошло столкновение грузовика Hino FS с пассажирским рейсовым автобусом, стоявшим на остановке для посадки пассажиров.
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