Гороскоп на неделю с 31 марта по 4 апреля: Успех на работе и новые романтические встречи! Ирэн ОрлонскаяПервая неделя апреля ознаменует собой переход от напряженной атмосферы коридора затмений к более позитивной и вдохновляющей энергетике.