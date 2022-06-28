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Трасс призвала Евросоюз скрывать вызванную Украиной усталость

Трасс призвала Евросоюз скрывать вызванную Украиной усталость

REUTERS/Umit Bektas Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что мало просто вводить санкции против России и присылать на Украину всевозможные виды вооружений, нужно еще и "не показывать признаков усталости", вызванной создавшейся ситуацией.

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