Трасс призвала Евросоюз скрывать вызванную Украиной усталость

REUTERS/Umit Bektas Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что мало просто вводить санкции против России и присылать на Украину всевозможные виды вооружений, нужно еще и "не показывать признаков усталости", вызванной создавшейся ситуацией.
REUTERS/Umit Bektas Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что мало просто вводить санкции против России и присылать на Украину всевозможные виды вооружений, нужно еще и "не показывать признаков усталости", вызванной создавшейся ситуацией.
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