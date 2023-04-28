CS:GO PRIME | steam аккаунт ⚡️ Аккаунт с: ✅ CS:GO Prime статусом без Steam Guard (все функции дос...

CS:GO PRIME | steam аккаунт⚡️ Аккаунт с:✅ CS:GO Prime статусом без Steam Guard (все функции доступны кроме смены данных, использования и пополнения баланса, смены валюты)✅ Гарантией (14 дней)✅ Моментальной доставкой✅ Лучшим качеством (не пропадет через время)✅ Бонусные скины и игры!✅ ОНЛАЙН доступен✅ Region free , кс без банов!❌ Возможны блокировки VAC в других играх,Но ни в коем случае не в CS:GO , за этим мы тщательно следим )❌ Никогда не пробуем даже пополнить баланс, потеряете аккаунт навсегда!Нельзя менять валюту аккаунта, что-то покупать с баланса, пополнять баланс, добавлять способы оплат(карта, киви, тд) если вы не из китая и привязывать телефон❌ Строго запрещено добавлять способы оплаты, менять валюту аккаунта, если вы не из Китая!——————————————————————————–⚡️ После покупки вы получаете аккаунт Кс Го с Прайм… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.