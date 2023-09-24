Нашлась достойная замена для X-Trail и Outlander

Этот автомобиль, выпущенный в 2023 году, предлагается по цене 3 273 000 рублей. Roewe RX5 является прямым конкурентом Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, двух моделей, которые пользовались большой популярностью в России.
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