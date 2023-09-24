За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    А почему не 5 миллионов? Недоработка маркетологовОзвучена стоимост...
  • Леонид Ла Рошель
    - Пап, а правду говорят жители Сочи, что Лада Веста это не машина, а самолёт, не ездит, а летает? - Сынок, ты статью ...В пригороде Сочи ...
  • Валерий Бирюков
    Одобряю только при одном условии - из зарплат (а лучше доходов) депутатов.Повысит безопасно...

Нашлась достойная замена для X-Trail и Outlander

Нашлась достойная замена для X-Trail и Outlander

Этот автомобиль, выпущенный в 2023 году, предлагается по цене 3 273 000 рублей. Roewe RX5 является прямым конкурентом Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, двух моделей, которые пользовались большой популярностью в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх