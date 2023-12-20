Один котёл отключили на время ремонта на котельной Машзавода в Чите

Пятый котёл котельной на Машзаводе в Чите пришлось временно отключить, чтобы отремонтировать топку.Об этом вечером 19 декабря в своём Telegram-канале сообщила руководитель администрации Читы Инна Щеглова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии