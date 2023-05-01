Об общественном антидоте

Поднимите руку те, кто хотя бы раз не задавался вопросом: почему "Эхо Москвы" (когда радиостанция еще вещала) позволяет себе такое? Да еще и при мажоритарном акционере "Газпром-медиа"? Почему так долго гуляет на свободе Навальный (до приобретения им навыков шитья), когда вроде бы должен давно и заслуженно сидеть? Почему такая вольница в высказываниях у театральной фронды? Сколько раз мы сетовали на то, что очередная поэтесса, драматург или актер учат нас жизни? Знаете, я поймал себя на мысли, что впервые за всю российскую историю у граждан (в большинстве своем) выработался антидот.