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Об общественном антидоте

Об общественном антидоте

Поднимите руку те, кто хотя бы раз не задавался вопросом: почему "Эхо Москвы" (когда радиостанция еще вещала) позволяет себе такое? Да еще и при мажоритарном акционере "Газпром-медиа"? Почему так долго гуляет на свободе Навальный (до приобретения им навыков шитья), когда вроде бы должен давно и заслуженно сидеть? Почему такая вольница в высказываниях у театральной фронды? Сколько раз мы сетовали на то, что очередная поэтесса, драматург или актер учат нас жизни? Знаете, я поймал себя на мысли, что впервые за всю российскую историю у граждан (в большинстве своем) выработался антидот.

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