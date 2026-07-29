ВП

Валерий Павлишин

Учившийся актерству 26-летний неудачник, с говорящей фамилией Ярмущик, считающий себя выше Бога, находится в смятении и боится Путина, как и все знакомые ему его сверстники. Надо посмотреть на это околоактерство. При Горбачеве таких привозили в дурдом. Путин не будет его трогать. Жалко его мать: не успела научить его до 26 лет нормальному взгляду и отношению к жизни. Впрочем, в Евросоюзе ему обрадуются: на безрыбье и свихнувшийся околоактеришко рыба.