Военное обозрение

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Подполье Николаева подтвердило уничтожение склада ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства

Подполье Николаева подтвердило уничтожение склада ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства

Нанесенный российскими войсками удар по Николаеву в ночь с воскресенья на понедельник действительно уничтожил склад с боеприпасами, власти города "проспали" налет и отреагировали только после попадания ракеты в арсенал.

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