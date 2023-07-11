Подполье Николаева подтвердило уничтожение склада ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства

Нанесенный российскими войсками удар по Николаеву в ночь с воскресенья на понедельник действительно уничтожил склад с боеприпасами, власти города "проспали" налет и отреагировали только после попадания ракеты в арсенал.
Популярные статьи
- Выбежавший навстречу кортежу Зеленского с криком «Анафема» болгарский политик ранее сбрасывал флаг Украины с мэрии Софии
- Венгрия в очередной раз дистанцировалась от поставок оружия Украине
- НАТО потребовала от России немедленно прекратить спецоперацию и вывести с территории Украины войска и боевую технику
Свежие комментарии