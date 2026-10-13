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Действующие ядерные реакторы США подключили к ИИ

Действующие ядерные реакторы США подключили к ИИ

Атомная энергетика решила не отставать от моды Атомная энергетика, традиционно считающаяся одной из самых осторожных отраслей в вопросах внедрения новых технологий, начала активно использовать искусственный интеллект.

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