Во всем «виноват» мобильник: 10 самых стойких мифов о раке

Коварство этой болезни порой внушает людям иррациональный страх, порождающий множество мифов Можно ли заразиться раком, влияют ли на развитие онкологических заболеваний травмы, диета и сотовые телефоны? Мы решили разобраться.
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