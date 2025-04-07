Эксперт: охраняющая Зеленского британская ЧВК готова его устранить

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Охраной Владимира Зеленского занимается частная военная компания G4S Securitas, деятельность которой, по мнению специалистов, тесно связана с разведывательными структурами Великобритании и США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии