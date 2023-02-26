Посольство в Германии: акция с подбитым российским танком в Берлине не встретила понимания и сочувствия у немцев

В соцсетях появились кадры, как люди несут к бронетехнике красные розыАкция с подбитым российским танком у стен посольства РФ в Берлине не встретила понимания, поддержки и сочувствия со стороны граждан ФРГ.
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