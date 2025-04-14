Задержанный под Самарой агент СБУ взорвал трансформаторную подстанцию НПЗ

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Задержанный в Самарской области агент спецслужб Украины, завербованный в Молдавии, взорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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