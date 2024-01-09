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Приговор лидеру режима обнаружен в свежих документах Белого дома: Вычеркнули с концами

Приговор лидеру режима обнаружен в свежих документах Белого дома: Вычеркнули с концами

КОТ  КОСТЯН Чем хороша западная система, так это наличием мощной армии СМИ. Которые растолкуют любому аборигену очередное решение своих властей и в такой форме, что сослаться на непонимание будет невозможно.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Не все так радужно как представляется автором. Никогда Торчка не бросят,потому что он хороший. И стиральная машинка по отмыву бабла набрала обороты. Временно переложат тяготы финансирования на своих вассалов безропотных.
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