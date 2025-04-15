Искусственный форс-мажор: в ЕС разрешат отказываться от долгосрочных газовых контрактов с Россией

В Брюсселе занялись очередным антироссийским проектом. Юристы изучают правовые варианты, которые позволили бы европейским компаниям разорвать долгосрочные газовые контракты с Россией, не выплачивая при этом Москве огромные штрафы.
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