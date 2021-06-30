Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций В 11:00 GMT представитель Банка Англии Халдейн выступит с речьюВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по агрегатор M2 заВ 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций В 11:00 GMT представитель Банка Англии Халдейн выступит с речьюВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по агрегатор M2 за майВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за майВ 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за майИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .