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Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Бабушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего сотрудника радиостанции «Эхо Москвы», российского журналиста Александра Плющева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах.

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