Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Бабушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего сотрудника радиостанции «Эхо Москвы», российского журналиста Александра Плющева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах.
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