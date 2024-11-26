Британские военные подключились к расследованию полетов БПЛА над базами США

К расследованию полетов неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были замечены над используемыми американцами авиабазами в Англии, привлекли десятки британских военнослужащих, сообщила газета The Times 26 ноября со ссылкой на источники в оборонной сфере.