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U.S. seeks to sell ‘woke’ painting removed from Santo Domingo embassy

U.S. seeks to sell ‘woke’ painting removed from Santo Domingo embassy

The U.S. State Department removed a Kehinde Wiley painting from its embassy in the Dominican Republic after officials called it "woke.

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