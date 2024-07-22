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Мужчина и его маленькая дочь пострадали при обстреле ВСУ села Железный Порт

Мужчина и его маленькая дочь пострадали при обстреле ВСУ села Железный Порт

Херсон, 22 июля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Мужчина и его четырёхлетняя дочь 21 июля получили ранения в результате обстрела украинскими военными села Железный Порт Голопристанского муниципального округа, сообщил 22 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдов своём Telegram-канале.

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