В Сирии больше всех проиграл Иран, но это только начало новой партии, где нас будут бить по частям Сирийский кризис, без сомнения, перетянул на себя все внимание, и это вполне понятно.
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В Сирии больше всех проиграл Иран, но это только начало новой партии, где нас будут бить по частям Сирийский кризис, без сомнения, перетянул на себя все внимание, и это вполне понятно.
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