Гладков: за прошедшие сутки в Белгородской области погибли четыре человека

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали территорию Белгородской области. О ситуации в регионе, которая сложилась за последние сутки, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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