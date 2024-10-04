Джастин Бибер готов поговорить о пережитом «личном аде» из-за P.Diddy

После масштабных обысков в доме P.Diddy, которые проходили в марте, и последовавшего за ними ареста — уже в сентябре — одной из центральных фигур в скандале вокруг Шона Комбса (настоящее имя рэпера) стал Джастин Бибер.
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