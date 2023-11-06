Почему собаки не любят кошек? Причины, фото и видео

Существует множество историй о вражде между кошками и собаками, но что делает их такими разными? В данной статье мы рассмотрим психологию этих двух видов животных и попытаемся понять причины их разногласий.
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