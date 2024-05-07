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Юрист рассказал, как снизить сумму за фото по иску об авторском праве

Юрист рассказал, как снизить сумму за фото по иску об авторском праве

Сегодня многие туроператоры сталкиваются с проблемой незаконного использования фотографий. Иски за незаконное использование фотографий, которые предъявляются турагентам и туроператорам, превращают в некое подобие конвейера, рассказали юристы портала Profi.

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