Star Trek: Strange New Worlds Star Paul Wesley Breaks Down Kirk's Power Struggle, Teases A 'Much More Serious' Final Season

Star Trek: Strange New Worlds star Paul Wesley gives us the scoop on Kirk's intense power struggle this week - and drops some big hints about the final season.
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