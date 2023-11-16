В центральном аппарате СК России поставлено на контроль уголовное дело о халатности, возбужденное в Московской области по сюжету, вышедшему в эфир на федеральном ТВ

В эфире новостного выпуска на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Солнечногорском городском округе Московской области около 100 семей, среди которых ветераны, жалуются на разрушающийся дом.
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