Туристы начинают ориентироваться летом на более прохладные страны

Лето — это сезон пиковых поездок в солнечные места, такие как Греция, Турция или Италия. Однако по мере того, как температуры продолжают расти по всей Европе, многие из этих мест становятся все более некомфортными и даже опасными, что заставляет туристов и туристические агентства менять свои планы.