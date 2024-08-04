Туристы начинают ориентироваться летом на более прохладные страны

Лето — это сезон пиковых поездок в солнечные места, такие как Греция, Турция или Италия. Однако по мере того, как температуры продолжают расти по всей Европе, многие из этих мест становятся все более некомфортными и даже опасными, что заставляет туристов и туристические агентства менять свои планы.
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