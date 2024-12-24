Датамайнеры нашли в файлах Marvel Rivals следы лутбоксов — NetEase прокомментировала ситуациюКитайский издатель и разработчик NetEase Games прокомментировал опасения игроков, заподозривших, что в условно-бесплатном мультиплеерном командном шутере Marvel Rivals появятся лутбоксы.
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