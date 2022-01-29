Почему везде деньги предпочитают тишину, а в России — немоту?

Почему везде деньги предпочитают тишину, а в России — немоту?

Россия, наконец заговорила о переформатировании отношений с Западом. Собственно говоря, к этому ее давно подталкивали и провокационные действия НАТО у границ страны и полное пренебрежение к нормам международного права со стороны «сильных мира сего».

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