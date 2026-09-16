15-й Московский мотофестиваль: программа и особенности юбилейного события

19 сентября в Москве пройдёт 15-й Московский мотофестиваль. Гостей ждут масштабный заезд мотоциклистов по Садовому кольцу, выступления звёзд эстрады, встречи с мотоблогерами, интерактивные зоны для взрослых и детей и розыгрыши призов.