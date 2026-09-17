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Газета.ру

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Сын Плющенко занял 12-е место после дебюта за Азербайджан на этапе Гран-при

Сын Плющенко занял 12-е место после дебюта за Азербайджан на этапе Гран-при

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр дебютировал за сборную Азербайджана на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре.

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