Сын Плющенко занял 12-е место после дебюта за Азербайджан на этапе Гран-при

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр дебютировал за сборную Азербайджана на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре.
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поздравляю, так держать 🤣