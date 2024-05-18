В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Соблюдаем всей семьёй»

Мероприятие прошло вблизи пешеходного перехода с интенсивным движением автотранспортных средств при участии представителей отряда ЮИД «Зелёный свет» и активной группы «Родительский патруль» МКОУ Коченёвской СОШ № 1 им.
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