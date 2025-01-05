Героя Армении арестовали из-за Карабаха

Экс-замглавы Генштаба — Героя Армении Хачатряна арестовали по делу о халатностиБывшего замглавы армянского Генштаба арестовали по делу о халатности во время 44-дневной войны в Карабахе, он свою вину не признал.
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