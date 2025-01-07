В Самарском регионе сотрудники полиции в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили участников дорожного движения

В Нефтегорске прошла, ставшая уже традиционной, Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз», одними из целей которой являются: предупреждение дорожных аварий с участием несовершеннолетних, пропаганда соблюдения требований Правил дорожного движения, особенно при меняющихся зимних погодных и дорожных условиях.