В этот день в 1981 году был открыт Ереванский метрополитен!Первый пусковой участок протяжённостью 7,6 км состоит из 5 станций: «Дружба» («Барекамутюн»), «Сараланджи» (ныне - «Маршал Баграмян»), «Молодёжная» («Еритасардакан»), «Площадь Ленина» (ныне - «Площадь Республики»/«Ханрапетутиан храпарак») и «Сасунци Давит».