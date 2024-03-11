Авиация России нанесла удар по укрепленной позиции украинских боевиков в Красногоровке

Видео удара по позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногородке попало в Сеть. Сегодня ночью российская авиация при взаимодействии с подразделениями группировки «Юг» нанесла удар по укрепленной позиции украинских боевиков в Красногоровке, пишет РИА «Новости».