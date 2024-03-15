В Сибири и на Дальнем Востоке губернаторы проголосовали на выборах президента России. В первый день на участки пришли главы Алтайского и Камчатского краёв, Бурятии, Еврейского автономного округа, Забайкалья, Омской, Кемеровской, Амурской, Сахалинской и Тюменской областей.