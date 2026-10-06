Башкирские суды вернули государству незаконно переданные застройщикам земли на 21 млрд рублей

В Уфе вскрыта схема увода городских земель. Группа лиц, аффилированная с застройщиком, группой компаний «Прайм девелопмент», (бенефициаром которой называют Леника Таравердяна), скупала у горожан участки, предназначенные к изъятию под дороги и соцобъекты.