МИД России назвал приоритетом наращивание взаимодействия с членами ОДКБ

Москва считает одним из приоритетов внешней политики наращивание всестороннего взаимодействия с членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подчеркнули в МИД России по случаю 24-й годовщины подписания Устава объединения.
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