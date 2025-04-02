Названа новая дата, когда Овечкин побьет «вечный» рекорд Гретцки

В НХЛ считают, что это произойдет через пару недель Национальная хоккейная лига решила обновить прогноз о том, российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки, который ранее считался «вечным».
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