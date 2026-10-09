Новые «Волги» впервые начали продавать со скидками: Volga K40 подешевел на 50 тыс. рублей, Volga K50 стал доступнее на 150 тыс. рублей

Новые скидки объявлены на фоне прекращения поставок в Россию кроссоверов Geely Monjaro и Geely Atlas Российский автомобильный бренд Volga впервые предложил прямые скидки на кроссоверы K40 и K50.
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