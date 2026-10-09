iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Новые «Волги» впервые начали продавать со скидками: Volga K40 подешевел на 50 тыс. рублей, Volga K50 стал доступнее на 150 тыс. рублей

Новые «Волги» впервые начали продавать со скидками: Volga K40 подешевел на 50 тыс. рублей, Volga K50 стал доступнее на 150 тыс. рублей

Новые скидки объявлены на фоне прекращения поставок в Россию кроссоверов Geely Monjaro и Geely Atlas Российский автомобильный бренд Volga впервые предложил прямые скидки на кроссоверы K40 и K50.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым