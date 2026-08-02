БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Свистать всех на верфь!»: Главком ВМФ РФ поделился сокрушительной мечтой, от вида которой супостата кондратий хватит

«Свистать всех на верфь!»: Главком ВМФ РФ поделился сокрушительной мечтой, от вида которой супостата кондратий хватит

Обещание адмирала Моисеева приступить к программе строительства супер-эсминцев в сегодняшних условиях могут исполнить только китайцы с северокорейцами Сергей Ищенко На фото: главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев (Фото: Валентин Егоршин/ТАСС) На днях серьезно удивил главнокомандующий Военно-Морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

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