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Царьград

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Блумберг: ChatGPT и Roblox подпадут под строгий контроль в ЕС

Блумберг: ChatGPT и Roblox подпадут под строгий контроль в ЕС

Компания OpenAI с её ChatGPT и платформа Roblox попадут под контроль ЕС в рамках DSA. После достижения отметки в 45 миллионов пользователей в месяц в Евросоюзе, они классифицированы как "очень крупные онлайн-платформы".

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