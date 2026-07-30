Блумберг: ChatGPT и Roblox подпадут под строгий контроль в ЕС

Компания OpenAI с её ChatGPT и платформа Roblox попадут под контроль ЕС в рамках DSA. После достижения отметки в 45 миллионов пользователей в месяц в Евросоюзе, они классифицированы как "очень крупные онлайн-платформы".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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