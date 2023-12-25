Lamborghini разработала систему активной регулировки развала/схождения

Итальянская марка похвасталась перед журналистами системой AWC (Active Wheel Carrier) — де факто активной ступицей, которая способна прямо на ходу менять углы развала и схождения колёс! Для гоночных автомобилей значение системы AWC сложно переоценить, ведь фиксированные настройки всегда компромиссные.