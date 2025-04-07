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Царьград

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Скороход: жестокое отношение к военным ВСУ и рост дезертирства в Украине

Скороход: жестокое отношение к военным ВСУ и рост дезертирства в Украине

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила об уничижительном отношении командования ВСУ к военным. Она отмечает, что угрозы, игнорирование жалоб и рост дезертирства обостряют ситуацию, вызывая недовольство среди украинских солдат.

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