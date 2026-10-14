Когда велосипед стоит миллион рублей, хочется надеяться, что он хотя бы сам поднимается по лестнице. Bork Z751 GG пока не умеет и этого, зато получил карбоновую раму, электромотор мощностью 750 Вт и заявленный запас хода до 200 км.