Когда велосипед стоит миллион рублей, хочется надеяться, что он хотя бы сам поднимается по лестнице. Bork Z751 GG пока не умеет и этого, зато получил карбоновую раму, электромотор мощностью 750 Вт и заявленный запас хода до 200 км.
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